Джеджелава: Все, кто сознательно или по ошибке допустил включение детей в политический процесс, обязательно будут наказаны

18.09.2017 20:05 Все, кто сознательно или по ошибке допустил включение детей в политический процесс, обязательно будут наказаны – заявил вице-премьер, министр образования и науки Александр Джеджелава комментируя фото, на котором ученики первого класса школы Шуахеви держат в руке флаги "Грузинской мечты".



По его словам, Минобразования начало разбирательство по данному вопросу, и его результаты будут известны на текущей неделе.



"В данном конкретном случае мы имеем дело с грубым нарушением, или целенаправленным действием. Мы начали разбирательство позавчера, когда получили эту информацию. Это очень принципиальный вопрос, и с полной строгостью будут наказаны все, кому будет доказан сознательный шаг, или отступление от правил. Любопытно то, что нам указывает, и дает советы "Национальное движение", создавшее практику политизации школы. Не им говорить на эту тему. Одним из наших важных достижений является именно то, что школы полностью свободны от политического процесса, и впредь так и будет"- заявил Александр Джеджелава.



Министр не исключает, что возможно будет поставлен вопрос ответственности учителя, и дирекции школы.



По его же словам, ответственностью может быть предупреждение, выговор, или, в крайнем случае, освобождение с работы.



К информации, одна из школьных учителей Шуахеви, Маринэ Дарчидзе в связи с началом учебного года опубликовала в социальной сети фото, на котором первоклассники держат в руке флаги "Грузинской мечты".

















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