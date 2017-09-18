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Джеджелава: Все, кто сознательно или по ошибке допустил включение детей в политический процесс, обязательно будут наказаны


18.09.2017   20:05
Все, кто сознательно или по ошибке допустил включение детей в политический процесс, обязательно будут наказаны – заявил вице-премьер, министр образования и науки Александр Джеджелава комментируя фото, на котором ученики первого класса школы Шуахеви держат в руке флаги "Грузинской мечты".

По его словам, Минобразования начало разбирательство по данному вопросу, и его результаты будут известны на текущей неделе.

"В данном конкретном случае мы имеем дело с грубым нарушением, или целенаправленным действием. Мы начали разбирательство позавчера, когда получили эту информацию. Это очень принципиальный вопрос, и с полной строгостью будут наказаны все, кому будет доказан сознательный шаг, или отступление от правил. Любопытно то, что нам указывает, и дает советы "Национальное движение", создавшее практику политизации школы. Не им говорить на эту тему. Одним из наших важных достижений является именно то, что школы полностью свободны от политического процесса, и впредь так и будет"- заявил Александр Джеджелава.

Министр не исключает, что возможно будет поставлен вопрос ответственности учителя, и дирекции школы.

По его же словам, ответственностью может быть предупреждение, выговор, или, в крайнем случае, освобождение с работы.

К информации, одна из школьных учителей Шуахеви, Маринэ Дарчидзе в связи с началом учебного года опубликовала в социальной сети фото, на котором первоклассники держат в руке флаги "Грузинской мечты".







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