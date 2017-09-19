Элисо Киладзе: Группа, управляемая ГРУ, нашла приют в нашей Церкви

19.09.2017 12:36



По заявлению Киладзе, в патриархии действует некая группа, которая по ее мнению находится под влиянием российских спецслужб, и действует по их заказу.



Читайте также: В доме патриарха укрывали подозреваемых в терроризме - новый скандал в патриархии



"Это группа, управляемся ГРУ, которая нашла приют в нашей Церкви. Покровительство людей, осужденных, или подсудимых по обвинению в терроризме, означает, что они выполняют прямое задание российских спецслужб. Тем более тогда, и на том фоне, когда Россия в последний период очень активно требует проведения антитеррористической операции в нашей стране. Помните, наверное, заявления Лаврова, за которыми последовал визит президента и посла США в Панкисское ущелье, и именно этот визит спас тогда Панкиси от определенных провокаций. Думаю, что именно Андриадзе, и секретарь патриарха Тетруашвили являются российскими агентами влияния"- заявляет Элисо Киладзе.



Читайте также: Пресвитер Георгий Андриадзе сделал первые комментарии на новый скандал в патриархии



По мнению редактора "Хроники +" Элисо Киладзе, в патриархии действует конкретная группа, которая целенаправленно старается дискредитировать патриарха и Церковь.



"Господин Андриадзе очень хочет выдать эти заявления за заявления против Церкви, но они не против Церкви. Заявления были сделаны в адрес двух персон, это господин Андриадзе, и госпожа Шорена Тетруашвили. Они покровительствуют людям, которые подозреваются в терроризме в соседней Турции, и действительно человек, чью фамилию я назвала, осужден в Турции по обвинению в терроризме, и, между прочим, у него единственный грузинский друг в социальной сети, и это именно Андриадзе. Поэтому я требую начать расследование, чтобы власть спасла собственное лицо. Нам никак не нужен имидж, что в стране есть террористы, и здесь их укрывают отдельные влиятельные церковные лица. Здесь выявится, что в это дело включена конкретная группа в патриархии. Господин Андриадзе и господин Карчава, являющийся юристом патриархии, который пришел на судебный процесс, чтобы осужденному в Турции за терроризм изменили меру пресечения, а в камеру к протоиерею Мамаладзе вообще не заходят.



Это заговор первым делом против католикоса-патриарха всея Грузии. Это преследует целью именно дискредитацию матери Церкви. В эту группу входят Шорена Тетруашвили, Георгий Андриадзе, и Сосо Гогашвили, заместитель начальника СГБ. Эта группа преследует целью возвести на престол патриарха Якоба. Гогашвили давно начал дискредитацию Церкви, и советую господину Андриадзе разобраться, какова роль Гогашвили в скандале против владыки Серафима, как разделил епархию владыке Якову, и как передал двоюродному брату своей жены владыке Свимону, и какова роль Гогашвили в деле цианида. Надеюсь, Его Святейшество разберется во всем этом"- говорит Элисо Киладзе "Пирвели радио".



Читайте также: Дело обвиняемых в терроризме, убийстве, и похищении человека, и их связь с патриархией



Весной 2016 года в тюрьме №8 Глдани сидел подозреваемый в терроризме, разыскиваемый Интерполом Мустафа Зорулджан, которого защищал адвокат патриархии Эдишер Карчава.



Карчава на суде требовал изменить меру пресечения, и представил письменную рекомендацию патриархии. Судья не учел рекомендацию, и Мустафу Зорулджана экстрадировали в Турцию.



Элисо Киладзе рассказала еще об одном случае - в одном из домов патриархии в районе ТЭВЗ в Тбилиси проживали иностранцы, из Ферейдана (Иран). По ее словам, из этого дома происходила реализация наркотиков. "Одного из них задержали на границе", - утверждает Киладзе.



Ранее телекомпания "Рустави 2" рассказала о факте укрывательства подозреваемых в терроризме и разыскиваемых турецким Интерполом трех граждан Турции в доме патриарха.





Редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе отзывается на заявление председателя попечительского совета духовной академии патриархии, Георгия Андриадзе, где тот назвал Киладзе гадалкой, и обвинил ее в целенаправленной кампании против патриархии.По заявлению Киладзе, в патриархии действует некая группа, которая по ее мнению находится под влиянием российских спецслужб, и действует по их заказу."Это группа, управляемся ГРУ, которая нашла приют в нашей Церкви. Покровительство людей, осужденных, или подсудимых по обвинению в терроризме, означает, что они выполняют прямое задание российских спецслужб. Тем более тогда, и на том фоне, когда Россия в последний период очень активно требует проведения антитеррористической операции в нашей стране. Помните, наверное, заявления Лаврова, за которыми последовал визит президента и посла США в Панкисское ущелье, и именно этот визит спас тогда Панкиси от определенных провокаций. Думаю, что именно Андриадзе, и секретарь патриарха Тетруашвили являются российскими агентами влияния"- заявляет Элисо Киладзе.По мнению редактора "Хроники +" Элисо Киладзе, в патриархии действует конкретная группа, которая целенаправленно старается дискредитировать патриарха и Церковь."Господин Андриадзе очень хочет выдать эти заявления за заявления против Церкви, но они не против Церкви. Заявления были сделаны в адрес двух персон, это господин Андриадзе, и госпожа Шорена Тетруашвили. Они покровительствуют людям, которые подозреваются в терроризме в соседней Турции, и действительно человек, чью фамилию я назвала, осужден в Турции по обвинению в терроризме, и, между прочим, у него единственный грузинский друг в социальной сети, и это именно Андриадзе. Поэтому я требую начать расследование, чтобы власть спасла собственное лицо. Нам никак не нужен имидж, что в стране есть террористы, и здесь их укрывают отдельные влиятельные церковные лица. Здесь выявится, что в это дело включена конкретная группа в патриархии. Господин Андриадзе и господин Карчава, являющийся юристом патриархии, который пришел на судебный процесс, чтобы осужденному в Турции за терроризм изменили меру пресечения, а в камеру к протоиерею Мамаладзе вообще не заходят.Это заговор первым делом против католикоса-патриарха всея Грузии. Это преследует целью именно дискредитацию матери Церкви. В эту группу входят Шорена Тетруашвили, Георгий Андриадзе, и Сосо Гогашвили, заместитель начальника СГБ. Эта группа преследует целью возвести на престол патриарха Якоба. Гогашвили давно начал дискредитацию Церкви, и советую господину Андриадзе разобраться, какова роль Гогашвили в скандале против владыки Серафима, как разделил епархию владыке Якову, и как передал двоюродному брату своей жены владыке Свимону, и какова роль Гогашвили в деле цианида. Надеюсь, Его Святейшество разберется во всем этом"- говорит Элисо Киладзе "Пирвели радио".Весной 2016 года в тюрьме №8 Глдани сидел подозреваемый в терроризме, разыскиваемый Интерполом Мустафа Зорулджан, которого защищал адвокат патриархии Эдишер Карчава.Карчава на суде требовал изменить меру пресечения, и представил письменную рекомендацию патриархии. Судья не учел рекомендацию, и Мустафу Зорулджана экстрадировали в Турцию.Элисо Киладзе рассказала еще об одном случае - в одном из домов патриархии в районе ТЭВЗ в Тбилиси проживали иностранцы, из Ферейдана (Иран). По ее словам, из этого дома происходила реализация наркотиков. "Одного из них задержали на границе", - утверждает Киладзе.Ранее телекомпания "Рустави 2" рассказала о факте укрывательства подозреваемых в терроризме и разыскиваемых турецким Интерполом трех граждан Турции в доме патриарха.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

