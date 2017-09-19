Тело Зураба Соткилава будет доставлено в Грузию 21 сентября

19.09.2017 15:22 Тело оперного певца Зураба Соткилава будет доставлено в Тбилиси 21 сентября в 02:00. Об этом сообщили в Министерстве культуры и охраны памятников.



По их же данным, из аэропорта Зураба Соткилава перевезут в его дом на улице Абуладзе, 36. 21-22 сентября там пройдет панихида. 23 сентября тело Зураба Соткилава доставят в Театр оперы и балета, где состоится гражданская панихида.



В Минкультуры на данный момент не конкретизируют, в котором часу его перевезут в Театр оперы и балета. Также пока неизвестно, где будет похоронен Зураб Соткилава.















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