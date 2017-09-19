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На акции «Национального движения» у офиса «Банка Карту» произошло противостояние


19.09.2017   15:23
На акции «Национального движения» у офиса «Банка Карту» в тбилисском районе Ваке произошло противостояние между участниками акции и несколькими гражданами, являющимися, по информации митингующих, сотрудниками банка.

Противостояние началось после того, как представители «Нацдвижения» попытались приклеить на здание банка плакатов с надписью: «Ты трудишься, они воруют».

Сначала участников акции не приклеивать плакаты призвали полицейские, но несмотря на это, один из митингующих Леван Хабеишвили не принял это предупреждение во внимание. После этого, по словам самого Хабеишвили, против выступили сотрудники банка, за чем последовало противостояние.
На данный момент обстановка разрядилась.






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