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Еще два исторических объекта в Кахетии объявлены памятниками культурного наследия
19.09.2017 16:48
Список памятников культурного наследия Грузии пополнился еще двумя объектами – статус памятников присвоен «Храму огня» и «Храмовому комплексу Чабукаури», расположенным у села Шилда Кварельского муниципалитета.
Оба исторических объекта по решению правительства Грузии были причислены к категории памятников национального значения. Советующий указ подписал премьер-министр Георгий Квирикашвили.
«Храм огня» — это уникальный городище в местечке Некреси. Храм обнаружили в результате раскопок археологической экспедиции, проходившей в 1984-1993 годах. Храм был разрушен в IV веке н.э.. После на этом месте был основан дворец с мощной фортификационной системой. До наших дней дошли только две стены замка, возведенного на месте «Храма огня».
Часть исследований причисляют памятник к периоду маздеанского поклонения и утверждают, что объект использовался последователями этого вероисповедания в качестве молельни. Ученые также отмечают, что сложное устройство храма свидетельствует о том, что его обитатели наблюдали за небесными телами, в частности, с целью создания зороастрийского календаря.
Базилика «Храмового комплекса Чабукаури» — один из самых ранних трехнефных храмов на территории Грузии. (Неф от лат. navis — корабль — вытянутое помещение, часть интерьера в зданиях типа базилики, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов).
Как отмечают ученые, базилика храма Чабукаури представляет собой образец византийской архитектуры. Рядом с базиликой находится купель, выполненная в традициях византийской архитектурной школы.
Комплекс Чабукаури был построен в Картлийском царстве в период объявления христианства государственной религией.
Новости-Грузия
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