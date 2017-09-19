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В Грузии прошел международный конкурс квеври
19.09.2017 16:49
Соревнование виноделов состоялось в рамках 4-го Международного симпозиума вина квеври, в котором приняли участие ученые, эксперты вина, магистры, сомелье и журналисты из разных стран. Симпозиум организовала ассоциация «Грузинское вино» при поддержке Министерства сельского хозяйства Грузии, Национального агентства вина и митрополита Алавердского Давида.
Симпозиум квеври в Грузии проводился дважды - в 2011 и 2013 годах. После 1-го симпозиума Организация образования, науки, и культуры Объединенных Наций (UNESCO) внесла грузинский традиционный метод настаивания вина в квеври в перечень нематериального культурного наследия.
В 1-м Международном конкурсе вина квеври, кроме Грузии, свои напитки представили Франция, Сербия, Словения и другие страны. Членами жюри стали грузинские и иностранные профессионалы, в том числе известный магистр вина Лиза Граник.
Из 150 участвовавших в конкурсе образцов вина 22 получили золотые медали, 20 - серебряные и 29 - бронзовые. Вина, удостоенные золотых медалей, будут представлены на выставке «Грузия - колыбель вина», которая проводится в Центре всемирной цивилизации вина во французском Бордо.
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