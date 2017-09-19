Участие гражданина Грузии в убийстве, произошедшем в Берлине, не подтвердилось

19.09.2017 18:08 Участие гражданина Грузии в убийстве, произошедшем в Берлине, не подтвердилось Участие гражданина Грузии в убийстве, произошедшем в Берлине, не подтвердилось. Как сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел, между представителями консульства и правоохранителями состоялась коммуникация, и это не подтвердилось.



Напомним, что по информации представителя генеральной прокуратуры Берлина, в одном из берлинских ночных клубов произошла словесная размолвка между двумя лицами. Их вывели из клуба на улицу, где спор продолжился.



Позже на место прибыло третье вооруженное лицо, осуществившее несколько выстрелов. В результате стрельбы погиб один человек, еще один – ранен, а вооруженное лицо доставили в больницу с довольно тяжелыми повреждениями.



В российских СМИ распространялась информация, что подозреваемое в убийстве лицо, предположительно, было гражданином Грузии.



Случай произошел ночью 17 сентября.















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