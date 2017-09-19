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Участие гражданина Грузии в убийстве, произошедшем в Берлине, не подтвердилось
19.09.2017 18:08
Участие гражданина Грузии в убийстве, произошедшем в Берлине, не подтвердилось Участие гражданина Грузии в убийстве, произошедшем в Берлине, не подтвердилось. Как сообщили «IPN» в Министерстве иностранных дел, между представителями консульства и правоохранителями состоялась коммуникация, и это не подтвердилось.
Напомним, что по информации представителя генеральной прокуратуры Берлина, в одном из берлинских ночных клубов произошла словесная размолвка между двумя лицами. Их вывели из клуба на улицу, где спор продолжился.
Позже на место прибыло третье вооруженное лицо, осуществившее несколько выстрелов. В результате стрельбы погиб один человек, еще один – ранен, а вооруженное лицо доставили в больницу с довольно тяжелыми повреждениями.
В российских СМИ распространялась информация, что подозреваемое в убийстве лицо, предположительно, было гражданином Грузии.
Случай произошел ночью 17 сентября.
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