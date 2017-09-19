Андриадзе: Враги Церкви пытаются связать патриархию с темой терроризма, но это невозможно

19.09.2017 20:18 Враги Церкви стараются связать патриархию с темой терроризма, но это невозможно, поскольку я являюсь руководителем лазского проекта в Грузии, и патриархия здесь ни при чем - заявил "Интерпрессньюс" председатель попечительского совета университета патриархии имени Святого Андрея Первозванного, Георгий Андриадзе.



По его же словам, после телефонно включения Андриадзе в передаче телеканала "Рустави 2" для всех здравомыслящих людей стало очевидно, что патриархия не укрывала в своем доме террористов, и это была ложь и дезинформация.



По заявлению Андриадзе, несмотря на это, враги Церкви преследуют целью связать патриархию с темой терроризма.



"К сожалению, видимо, они поставили главной целью как-нибудь связать тему терроризма с патриархией. Но они никак не смогут связать ее с патриархией, поскольку я являюсь руководителем этого проекта, и могут говорить обо мне. Но нет, их цель - дискредитация Церкви. Для этого вздора собрали вместе Элисо Киладзе, владыку Петра, и разных других людей. А прокуратуру привели будто бы как свидетеля чего-то нового, и заставили сказать то, что и без того известно всем. Поняли, что лазской диаспоре, которая тянется к Грузии, пришили ярлык терроризма, и оказались в проигрышном положении. Поэтому владыка Петр объявил Мустафу Зорулджана турком. Мустафа Золурджан лаз, и он мой друг. Его родственники и друзья лазы подтвердят, что он лаз"- заявил Георгий Андриадзе.



По его же словам, "Рустави 2", и телевидения осуществляют эту кампанию, а заказчиком является незнакомый ему враг Грузии.



Андриадзе отозвался также на заявление Элисо Киладзе о том, что Андриадзе является членом группы, которая содействует владыке Якобу стать патриархом.



"Это очередная глупость, которая не связана ни с т.н. делом цианида, ни с объявлением лазов террористами. Это фрагменты войны, направленной против Церкви. Эти люди находятся под давлением, и исполняют план, намеченный неизвестными мне врагами Грузии, и Церкви. С темой передачи Турции лазских друзей никак не было связано выступление Киладзе, что якобы я хочу, чтобы патриархом стал владыка Якоб. Меня не связывают близкие отношения с владыкой Якобом. Заработал маховик информационной машины, преследующий целью противостояние, и дискредитацию Церкви"- заявил Георгий Андриадзе.

















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