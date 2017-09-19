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Хакеры атаковали сайт телекомпании "Рустави 2"


19.09.2017   22:40
Из-за кибератаки за день несколько раз прекращал работу сайт телекомпании Рустави2, говорится в сообщении на сайте телекомпании.

Как утверждает глава информационной службы телекомпании Нодар Меладзе за некоторое время до попытки взлома сайта, на странице телекомпании в Facebook появилось несколько сообщений с угрозами.

Телекомпания уже обратилось в МВД Грузии, в котором приступили к изучению сообщений с угрозами.

"На некоторое время мы потеряли управление над сайтом и системные администраторы и пользователи не видели сайт "Рустави 2". Но несмотря на кибератаки база данных сайте и архив полностью сохранились и теперь сайт работает в обычном режиме", — сказал Меладзе.








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