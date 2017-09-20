Раненый в Тбилиси гражданин США остается в больнице

20.09.2017 12:52 Молодой мужчина, на которого накануне днем напали на окраине Тбилиси, продолжает лечение в отделение интенсивной терапии, сообщает телеканал «Рустави 2».



26-летний Звиад Лурсманашвили был тяжело ранен в первой половине дня в столичном районе ТЭВЗ (Темка). Мужчина стоял на автобусной остановке, когда на него напали. Лурсманашвили несколько раз ударили ножом, после чего были слышны три выстрела.



Позже выяснилось, что пострадавший является гражданином США. Во время происшествия вместе с ним находилась его подруга, певица Тико Мосемгвдлишвили.



По словам врачей, после неотложной операции состояние здоровья пациента стабильное, однако медики до сих пор не разрешают полиции допросить его. Показания следователям уже дала Мосемгвдлишвили. Девушка избегает контактов с журналистами и не делала каких-либо комментариев в связи с инцидентом.



Лурсманашвили доставили в клиническую больницу №5 с ножевыми ранениями в области груди, шеи и ноги. Согласно предварительной информации, выстрелы, которые слышали очевидцы, были произведены из оружия, принадлежавшего Лурсманашвили. Не известно был ли ранен нападавший. Не известены и мотивы нападения.



По словам отца пострадавшего, его сын прибыл из США неделю назад и у него не было конфликтов с кем-либо. Родные Лурсманашвили также исключают версию ограбления.



По факту нападения продолжается следствие по 117 статье УК Грузии — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».















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