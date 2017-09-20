Тбилисское «Динамо» проиграло испанскому «Ховентуту» в Лиге Чемпионов FIBA

20.09.2017 13:33 Баскетбольный клуб "Динамо" Тбилиси проиграл испанскому "Ховентуту" в Тбилиси 60:72 в первом квалификационном матче Лиги чемпионов FIBA.



Грузинские баскетболисты, которые несколько лет не выступали на европейской арене, очень достойно начали встречу, состоявшуюся в тбилисском "Дворце спорта". В первой четверти они смотрелись не хуже своих соперников, о чем свидетельствует счет на табло – 17:17.



Во втором игровом отрезке и грузины, и испанцы совершали достаточно много ошибок, следствием чего стала низкая результативность – 13:12 в пользу "Ховентута".



После большого перерыва на паркете снова была равная борьба, и испанцы выиграли третью четверть с минимальным перевесом 17:16. Но несмотря на это, было ощущение, что гости готовятся к финишному спурту в заключительном отрезке матча.



Так и произошло. Дебют четвертой четверти испанцы выиграли 8:0, и догнать "Ховентуту" грузинские баскетболисты уже не смогли. Чувствовалось, что подопечные Ираклия Хоштария устали. В итоге, гости выиграли отрезок 25:15 и победили в матче 72:60.



Самым результативным игроком в составе "Динамо" Тбилиси стал Ника Цкитишвили, на счету которого 23 очка. Так же неплохо себя проявил сербский легионер столичной команды Никола Гачеша, набравший 17 очков. Ни один другой баскетболист "Динамо" не смог преодолеть 10-очковый рубеж.



"Главный минус заключается в том, что мы только десять дней как собрались. "Ховентут" — команда, с которой можно бороться и побеждать. И у нас почти получилось, хотя итогом я недоволен. Мы допускали простые ошибки, к тому же соперник был сильнее нас в физическом плане. Надеюсь, что ответную игру мы проведем достойно", — сказал после матча главный тренер "Динамо" Тбилиси Ираклий Хоштария.



Ответная игра между командами состоится 21 сентября в Испании. Для того, чтобы пройти во второй квалификационный раунд ЛЧ FIBA грузинскому клубу необходимо побеждать с разницей плюс 13.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

