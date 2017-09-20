Зураб Соткилава будет похоронен в Тбилиси, на кладбище Сабуртало

20.09.2017 14:21 Известный оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава будет похоронен на кладбище Сабуртало. Об этом сообщают в Министерстве культуры и охраны памятников.



В ведомстве не конкретизируют точное время, когда привезут, и похоронят оперного певца.



По существующей информации, Соткилава похоронят 23 сентября на кладбище Сабуртало, на территории, прилегающей к церкви.



Оперного певца привезут в Тбилиси 21 сентября в 02:00 часов. 23 сентября состоится гражданская панихида Соткилава в Тбилисском театре оперы и балета.



Зураб Соткилава скончался в возрасте 80 лет.



Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуми. В 1960 году окончил Тбилисский политехнический институт, в 1965 году — Тбилисскую консерваторию. Стажировался в театре Ла Скала, где подготовил партии Герцога в опере "Риголетто" Верди, Хозе в опере "Кармен" Бизе, Турриду в опере "Сельская честь" Масканьи.



В 1970 году Зураб Соткилава и Елена Образцова стали первыми советскими певцами, выступившими на Международном конкурсе вокалистов имени Виньяса в Барселоне. Оба исполнителя получили золотые медали и приглашение остаться в Испании.



В том же году Соткилава завоевал вторую премию на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. В 1973 году тенор дебютировал в Большом театре в партии Хозе, в 1974 году вошел в оперную труппу театра. В 1976 — 1988 годах преподавал в Московской консерватории. В 2002 году возобновил преподавательскую деятельность в этом вузе.



















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