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Зураб Соткилава будет похоронен в Тбилиси, на кладбище Сабуртало


20.09.2017   14:21
Известный оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава будет похоронен на кладбище Сабуртало. Об этом сообщают в Министерстве культуры и охраны памятников.

В ведомстве не конкретизируют точное время, когда привезут, и похоронят оперного певца.

По существующей информации, Соткилава похоронят 23 сентября на кладбище Сабуртало, на территории, прилегающей к церкви.

Оперного певца привезут в Тбилиси 21 сентября в 02:00 часов. 23 сентября состоится гражданская панихида Соткилава в Тбилисском театре оперы и балета.

Зураб Соткилава скончался в возрасте 80 лет.

Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуми. В 1960 году окончил Тбилисский политехнический институт, в 1965 году — Тбилисскую консерваторию. Стажировался в театре Ла Скала, где подготовил партии Герцога в опере "Риголетто" Верди, Хозе в опере "Кармен" Бизе, Турриду в опере "Сельская честь" Масканьи.

В 1970 году Зураб Соткилава и Елена Образцова стали первыми советскими певцами, выступившими на Международном конкурсе вокалистов имени Виньяса в Барселоне. Оба исполнителя получили золотые медали и приглашение остаться в Испании.

В том же году Соткилава завоевал вторую премию на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. В 1973 году тенор дебютировал в Большом театре в партии Хозе, в 1974 году вошел в оперную труппу театра. В 1976 — 1988 годах преподавал в Московской консерватории. В 2002 году возобновил преподавательскую деятельность в этом вузе.








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