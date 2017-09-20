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Патриарх: События вокруг Церкви болезненно коснулись проживающих заграницей грузин


20.09.2017   21:06
Сегодня сложное время, интересы многих пересекаются в отношении нашей маленькой родины - говорится в обращении католикоса-патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.

Предлагаем обращение предстоятеля Грузинской Церкви без изменений:

"Достойно сожаления, что события, имеющие место в последнее время против Церкви, болезненно коснулись грузин, проживающих за пределами нашей страны, и обидели их.

Лазы, ферейданцы, уроженцы Тао-Кларджети, Херети, дорогие наши сыновья, оторванные от родины из-за злосчастья Грузии, не придавайте значения вредительским действиям некоторых людей; Пройдет время, и надеемся, они тоже будут каяться в своих поступках; А Вы помните: Грузия, и Грузинская Церковь любят вас, где бы Вы ни были, они считают вас своими, очень болеют за вас, и всегда будете под их защитой.

Сегодня сложное время, интересы многих пересекаются в отношении нашей маленькой родины; Большинство проблем исходит из этого. Но Господь велик, и Он даст вам, и нам силу для преодоления препятствий.

Поздравляем всех вас, и всея Грузию с Рождеством Божьей Матери; Да прибудет с вами покровительство Пресвятой Девы Марии.

С любовью с молитвами за вас"- говорится в обращении католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.






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