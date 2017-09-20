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Православный мир завтра отмечается Рождество Пресвятой Богородицы
20.09.2017 23:16
Завтра православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В связи с этим в церквях пройдут торжественные службы.
Как сообщают в Патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в 10:00 начнет праздничную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Рождество Пресвятой Богородицы – праздник в честь рождения Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. В православии этот праздник относится к числу двунадесятых.
С точки зрения вероучения Церкви, рождение Пресвятой Богородицы - Матери Иисуса Христа – не было событием случайным и обычным, ибо Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества.
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