Православный мир завтра отмечается Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2017 23:16 Завтра православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В связи с этим в церквях пройдут торжественные службы.



Как сообщают в Патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в 10:00 начнет праздничную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



Рождество Пресвятой Богородицы – праздник в честь рождения Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. В православии этот праздник относится к числу двунадесятых.



С точки зрения вероучения Церкви, рождение Пресвятой Богородицы - Матери Иисуса Христа – не было событием случайным и обычным, ибо Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

