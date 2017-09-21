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Тело Зураба Соткилава доставили в Тбилиси
21.09.2017 11:53
Тело оперного певца Зураба Соткилава сегодня на рассвете, 21 сентября, доставлено на родину. Народный артист СССР, солист Большого театра Зураб Соткилава ушел из жизни в Москве 18 сентября в возрасте 80 лет. Согласно последней воле артиста, он будет похоронен в Грузии.
Гроб с телом Соткилава в Тбилисском международном аэропорту встречали грузинские деятели искусства и представители власти. Среди них - экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, музыкант Анзор Эркомаишвили, дирижер Давид Мукерия и многие другие,.
Похоронят Зураба Соткилава в субботу, 23 сентября, на Сабурталинском кладбище, на территории, прилегающей к церкви. Панихида пройдет сегодня и завтра в Доме артиста. Гражданская панихида состоится в субботу в красном зале Тбилисского театра оперы и балета им. Палиашвили.
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