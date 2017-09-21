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3400 человек, принимавших участие в тушении пожаров в Грузии, получили премиальные


21.09.2017   17:53
Пожарные-спасатели и сотрудники департамента особых поручений МВД, участвующие в тушении пожара в Боржомском ущелье, уже получили премию. Информацию об этом распространило ИА ipn со ссылкой на МВД.

По сообщению Министерства внутренних дел, 3 400 человек, включенные в работу по ликвидации пожара в Боржомском ущелье, уже получили премию, и этот процесс продолжается, премии получат также другие подразделения.

Премии участникам работы по локализации-ликвидации пожара в Боржомском ущелье раздали также и в Министерстве обороны. Размер премии-надбавки составил 625 лари.

31 августа премьер-министр Георгий Квирикашвили поручил министру финансов урегулировать вопрос выдачи премий лицам, участвующим в работе по ликвидации пожара в Боржомском ущелье.








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