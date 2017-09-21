Суд проявил невежество, наложив штраф на Фади Асли - юрист

21.09.2017 19:49



Тбилисский городской суд возложил на председателя Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли уплату штрафа в размере 3 000 лари в виде возмещения морального вреда, причиненного судье. По мнению юриста "Международной прозрачности-Грузия", Георгия Берая, этим решением суд проявил свое невежество, поскольку аргументы, на которые опирается решение, безосновательные. Берая пишет на своей странице facebook:



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"Сегодня в Тбилисском городском суде судья Тбилисского городского суда выиграл у Фади Асли иск за клевету, на ответчика возложили опровержение своих заявлений и уплату 3 000 лари. Пока полное решение не издано, но из пресс-релиза уже можно идентифицировать несколько "жемчужин мысли".



1) В пресс-релизе сказано, что "согласно исковому заявлению, субъект, недовольный решением суда, необоснованными заявлениями нанес вред не только деловой репутации конкретного судьи, но и преследовал целью дискредитацию судьи и суда, чем грубо нарушил презумпцию невиновности". Как можно назвать эту аргументацию, кроме как невежеством и непониманием сути презумпции невиновности. Презумпция невиновности в уголовном праве является процессуальной гарантией, у которой абсолютно другое содержание, и функция. Нарушить ее может только судья, или высокое должностное лицо, Фади Асли не относится ни к одним, ни к другим. Более пространно на эту тему можете посмотреть этот блог.



2) Суд говорит также, что "суд посчитал, что формулировка спорных заявлений выходила за рамки выражения мнения, и являлась обвинением личности в коррупции. А подобные обвинения требуют соответствующего реагирования, и представляют основание для начала расследования, что в конкретном случае не имело места". То есть, если лицо изобличит в публичном секторе коррупцию, и наше славное МВД и прокуратура не начнут расследование по его заявлению, это используется против этого же лица, дескать, не ставить же под сомнение профессионализм и объективность нашей прокуратуры и МВД?"- пишет Берая.



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Судья Владимир Какабадзе принял два решения против компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако", которые предусматривали наложение штрафа на компании в общей сумме на 138 миллионов долларов США. Любопытно, что решения базировались на такую интерпретацию закона, которая вообще не существует в судебной практике. Апелляционный суд упразднил решения, принятые Какабадзе, после критики, и негативной оценки местного и международного сообщества.



Из-за этих решений Фади Асли назвал Какабадзе коррумпированным, после чего Какабадзе внес иск против Фади Асли, и потребовал от него 20 000 лари в виде возмещения морального вреда, однако суд оценил причиненный вред в 3 000 лари.







Георгий Берая: Наложением штрафа на Фади Асли суд проявил невежествоТбилисский городской суд возложил на председателя Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли уплату штрафа в размере 3 000 лари в виде возмещения морального вреда, причиненного судье. По мнению юриста "Международной прозрачности-Грузия", Георгия Берая, этим решением суд проявил свое невежество, поскольку аргументы, на которые опирается решение, безосновательные. Берая пишет на своей странице facebook:"Сегодня в Тбилисском городском суде судья Тбилисского городского суда выиграл у Фади Асли иск за клевету, на ответчика возложили опровержение своих заявлений и уплату 3 000 лари. Пока полное решение не издано, но из пресс-релиза уже можно идентифицировать несколько "жемчужин мысли".1) В пресс-релизе сказано, что "согласно исковому заявлению, субъект, недовольный решением суда, необоснованными заявлениями нанес вред не только деловой репутации конкретного судьи, но и преследовал целью дискредитацию судьи и суда, чем грубо нарушил презумпцию невиновности". Как можно назвать эту аргументацию, кроме как невежеством и непониманием сути презумпции невиновности. Презумпция невиновности в уголовном праве является процессуальной гарантией, у которой абсолютно другое содержание, и функция. Нарушить ее может только судья, или высокое должностное лицо, Фади Асли не относится ни к одним, ни к другим. Более пространно на эту тему можете посмотреть этот блог.2) Суд говорит также, что "суд посчитал, что формулировка спорных заявлений выходила за рамки выражения мнения, и являлась обвинением личности в коррупции. А подобные обвинения требуют соответствующего реагирования, и представляют основание для начала расследования, что в конкретном случае не имело места". То есть, если лицо изобличит в публичном секторе коррупцию, и наше славное МВД и прокуратура не начнут расследование по его заявлению, это используется против этого же лица, дескать, не ставить же под сомнение профессионализм и объективность нашей прокуратуры и МВД?"- пишет Берая.Судья Владимир Какабадзе принял два решения против компаний "Филип Морис" и "Бритиш Американ Тобако", которые предусматривали наложение штрафа на компании в общей сумме на 138 миллионов долларов США. Любопытно, что решения базировались на такую интерпретацию закона, которая вообще не существует в судебной практике. Апелляционный суд упразднил решения, принятые Какабадзе, после критики, и негативной оценки местного и международного сообщества.Из-за этих решений Фади Асли назвал Какабадзе коррумпированным, после чего Какабадзе внес иск против Фади Асли, и потребовал от него 20 000 лари в виде возмещения морального вреда, однако суд оценил причиненный вред в 3 000 лари.











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