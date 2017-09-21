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Святые мощи царицы Кетеван прибудут в Грузию 23 сентября
21.09.2017 21:50
Мощи царицы Кетеван, которую Грузинская православная церковь относит к лику Cвятых, послезавтра на полгода прибудут из Индии в Грузию. Об этом рассказали на торжественном богослужении в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которое провел в Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба католикос-патриарх Илия II.
Из Тбилисского аэропорта мощи перевезут в Национальный музей Грузии, откуда их затем перенесут в Самеба, где будет проведен молебен. Верующие смогут поклониться святым мощам царицы.
25 сентября святыню доставят в Кафедральный собор Алаверди в Кахети, чтобы 26 сентября, в день поминовения царицы Кетеван, желающие могли помолиться и поклониться ее мощам.
Транспортировку мощей царицы Кетеван, организацию выставок и проведение международной конференции организуют Минкультуры и МИД Грузии при участии Патриархии.
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