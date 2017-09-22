В Азербайджане и Грузии начинается чемпионат Европы по волейболу среди женщин

22.09.2017 16:25 егодня в Баку, Гейгеле и Тбилиси стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Евро-2017 совместно организуют Азербайджан и Грузия. В соревновании примут участие 16 лучших команд Старого Света, разбитые на 4 группы. В группе «А» выступят команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии. В группе «В» - Грузии, Италии, Беларуси и Хорватии, в группе «С» - России, Украины, Турции и Болгарии и, наконец, в группе «D» - Сербии, Чехии, Голландии и Бельгии.



Откроет чемпионат встреча в группе «С» - действующие чемпионки Европы команда России сыграют со сборной Украины на площадке Национальной арены гимнастики. Сразу по ее окончании состоится торжественная церемония открытия европервенства. Затем на арену выйдут участницы группы «А» - команда Азербайджана и коллектив Венгрии, а следом начнется поединок между Польшей и Германией.



В группе «D» бронзовые призеры Евро-2015 проэкзаменуют Чехию, а представительницы Бенилюкса выяснят - кто же на сегодня сильнее?



И, наконец, в группе «В» другие хозяева чемпионата встретятся с Италией, а Беларусь - с дружиной с Балканского полуострова.



Турнир продлится 10 дней, его победитель определится 1-го октября. Действующим чемпионом Европы является сборная России. Поединки пройдут в Баку (Национальная арена гимнастики, группы «A» и «C»), Гейгеле (Олимпийский спорткомплекс, группа «D») и Тбилиси (Дворец спорта, группа «B»). Сборные, занявшие первые места в своих группах, автоматически выходят в четвертьфинал, а команды, обосновавшиеся на 2 и 3 местах, сыграют в стыковом раунде play off для участия на этой стадии чемпионата. Начиная с раунда play off все встречи 1/4 финала, а также полуфиналы, поединок за "бронзу" и золотомедальный матч пройдут только в Баку.



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