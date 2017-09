В Грузии гостят менеджеры по локациям и продюсеры Голливуда

22.09.2017 18:54 Менеджеры по локациям и продюсеры Голливуда с сегодняшнего дня до конца сентября изучат потенциал страны с точки зрения киносъемок. Для выбора съемочных мест представители известных американских кинопроизводителей в течение недели посетят Батуми, Цхалтубо, Чиатуру, Тбилиси, Казбеги, и Рустави.



Американские менеджеры работали над такими фильмами, как Pretty women, The Princess Diaries, Miss Congeniality, 27 Dresses, Shutter Island, The Aviator, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.



Американскую делегацию принимает агентство "Производи в Грузии" Министерства экономики и устойчивого развития. В рамках визита грузинские кинопроизводители и представители грузинских продюсерских компаний встретятся с иностранными гостями, разделят их опыт, и ознакомят их с возможностями грузинского кино, и существующей инфраструктурой.



По информации Министерства экономики, интерес к программе "Снимай в Грузии" достаточно высокий, о чем явствуют 9 заявок, поступивших в агентство, суммарный размер инвестиций которых составляет 15,182 миллиона лари.















