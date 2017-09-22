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Завтра в Тбилиси из Индии доставят мощи Великомученицы Кетеван


22.09.2017   21:53
В Грузию завтра, 23 сентября, из Индии доставят мощи Кетеван Великомученицы - царицы Кахетии из рода Багратиони, казненной персидским шахом Абассом в 17 веке и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых.

Об этом стало известно на богослужении, проведенном Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым по случаю Рождества Пресвятой Богородицы в Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба.

Из Тбилисского аэропорта святыню доставят в Национальный музей Грузии, а оттуда - в Самеба, где пройдет молебен. Ко дню поминовения царицы Кетеван, который отмечается 26 сентября, мощи перевезут в Кафедральный собор Алаверди. Святыня будет оставаться на территории Грузии в течение шести месяцев. За это время мощи будут выставлены во всех епархиях страны.

Министерство культуры и МИД Грузии также организуют в Тбилиси международную конференцию, посвященную истории обнаружения останков грузинской царицы.






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