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Российские пранкеры разыграли судей по делу Саакашвили


22.09.2017   22:27
Судьи, которые работают над делом Михеила Саакашвили и его соратниками стали жертвами российских "пранкеров". Об этом стало известно из прямого эфира телеканала NewsOne.

Сообщается, что "пранкеры" позвонили одному из судьей Юрию Белоусу, который ведет дело Саакашвили. Разговор велся вокруг новых свидетелей по делу, сведенья которых нужно учитывать при рассмотрении. Участник розыгрыша, в обоих случаях, представился как Александр Грановский, и что он действе по приказу самого президента Украины.

Главным требованием при разговоре было выдворение Саакашвили из Украины, так как он якобы мешает нынешней власти. Белоус сказал, что сделает все возможное дабы включит новоиспеченных свидетелей в дело, но обещал действовать в правовом поле.

Далее они позвонили председателю Галицкого суда Львова Ирине Волоско. Разговор велся примерно в том же ключе. "Гарановский" также завил, что президент хочет решить это дело и депортировать Давида Сакварелидзе из Украины. Судья сказала, что все понимает и сделает все, что от нее зависит.






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