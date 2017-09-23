Действующая в Цхинвальском региогне церковь является схизматической - секретарь патриарха

23.09.2017 17:47 Существующая в Цхинвальском регионе церковь, якобы представляющая Греческую церковь, в Греции является схизматической, то есть, она в расколе с Греческой церковью, - об этом «IPN» сообщил секретарь патриарха, протоиерей Макаэл Ботковели. Он прокомментировал распространившуюся в осетинских медиа информацию, согласно которой, местная «православная церковь Аланского государства» теперь объявлена самостоятельной.



По словам отца Макаэла, «Мефонская епархия» не является официальной Греческой церковью. «В Греции несколько схизм, то есть, церквей, находящихся в расколе с официальной Церковью, в их числе и эта. Как нам известно, также и в Цхинвальском регионе, куда неофициально приезжают российские духовные лица, с ними имелись проблемы», - сообщил отец Микаэл.



Осетинские СМИ сообщают о получении статуса самостоятельности «православной церковью Аланского государства».



Как передает «Спутник-Осетия», в связи с этим в цхинвальском храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла пресс-конференция, в ходе которой «епископ Мефонский-Аланский» Амвросий и отец Иаков рассказали о настоящем положении т.н. Аланской епархии и о планах на будущее.



Отец Иаков рассказал, что полтора года назад началась работа над новым уставом епархии. Согласно уставу, теперь церковь станет самоуправляемой, и будет носить название «Православной церкви Аланского государства». В управлении будут стоять владыка Амвросий и совет епархии, который состоит из граждан т.н. республики т.н. Южная Осетия.



«Если раньше мы принадлежали и евхаристически, и административно к греческой церкви, то сейчас мы больше не будет относиться ни к каким иностранным структурам. Государственная церковь приобретет статус самоуправляемой и поместной. Мы уже приняли устав и сейчас готовим его к передаче в министерство юстиции. Греческий синод даровал епархии статус самостоятельности», - цитируют комментарий отца Иакова осетинские медиа.















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