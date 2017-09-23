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Зураб Соткилава похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси


23.09.2017   19:10
Оперный певец Зураб Соткилава, скончавшийся на 81-м году жизни, похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси.

Гражданская панихида прошла в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.

На церемонию прощания с Соткилава пришел и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он выразил соболезнования семье и близким оперного певца.

Отмечается, что гроб с телом народного артиста СССР был вынесен из театра под аплодисменты.








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