Зураб Соткилава похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси

23.09.2017 19:10 Оперный певец Зураб Соткилава, скончавшийся на 81-м году жизни, похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси.



Гражданская панихида прошла в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.



На церемонию прощания с Соткилава пришел и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Он выразил соболезнования семье и близким оперного певца.



Отмечается, что гроб с телом народного артиста СССР был вынесен из театра под аплодисменты.



















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