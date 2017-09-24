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В Баварии нашли фрагмент Библии Гутенберга


24.09.2017   13:18
В Баварии нашли страницу Библии, выпущенной Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов. В течение веков ее использовали в качестве обложки для другой книги. Об этом сообщает DW.

"Страницу Библии, которая считается точкой отсчета книгопечатания и была выпущена Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов, в течение веков использовали в качестве обложки для другой книги", - указывается в публикации.

Как отмечается, на сегодняшний день сохранилось менее пятидесяти из 180 экземпляров этой Библии, выпущенной немецким первопечатником Иоганном Гутенбергом (Johannes Gutenberg). Каждый из них стоит несколько миллионов евро. Кто обернул так книгу в библиотеке Аугсбурга, ученые пока не выяснили. Обнаружили инкунабулу только сейчас.






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