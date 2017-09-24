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Музей Сталина будет сотрудничать с китайским музеем Мао Цзэдуна


24.09.2017   17:28
Государственный дом-музей Сталина в Гори и мемориальный музей Мао Цзэдуна в Китае подписали меморандум о сотрудничестве.

По данным администрации губернатора региона Шида Картли, документ подразумевает сотрудничество музеев в научном и образовательном направлении, обмен информацией и осуществление рабочих визитов.

Документ подписали директор дома-музея Сталина Лиана Окропиридзе и директор достопримечательностей провинции Хунань Ксиаминг Ян. На подписании присутствовали представители местных властей и сотрудники музеев Сталина и Мао Цзэдуна.

Директор музея Мао Цзэдуна подчеркнул значение меморандума и поблагодарил хозяев за теплый прием», — отмечается в сообщении администрации губернатора Шида Картли.

Мао Цзэдун – китайский политический и государственный деятель начала XX века, один из создателей особой коммунистической идеологии для Китая. Провёл несколько громких кампаний, самыми известными из которых стали «Большой скачок» и «Культурная революция» (1966—1976), унёсшие жизни многих миллионов людей. Во время правления Мао Цзэдуна в Китае проводились репрессии, которые критиковались не только в капиталистических, но даже в социалистических странах. Также в тот период существовал культ личности Мао Цзэдуна.

Музей Мао Цзэдуна существует в Шаошане в провинции Хунань с 1964 года. В музее хранятся более 63 тысяч экспонатов. В 2013 году по случаю 120-летия со дня рождения Мао музей был отремонтирован и расширен. Музей принадлежит к числу культурных памятников страны и находится под охраной государства.

Дом-музей Мао Цзэдуна является одной из самых популярных достопримечательностей Китая — на сегодняшний день его уже посетило более ста политических деятелей КНР, 14 глав иностранных государств, 30 иностранный руководителей правительств и десятки миллионов китайцев.

"Новости-Грузия"





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