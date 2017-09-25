На грузино-турецкой границе проходит акция протеста

25.09.2017 15:21 Несколько десятков человек собрались сегодня у таможенно-пропускного пункта «Сарпи», чтобы опротестовать работу пограничной службы Турции.



Поводом для стихийной акции послужил отказ турецкой стороны в пропуске нескольких граждан Грузии. Из-за случившегося между сотрудниками погранслужбы Турции и пересекающими границу гражданами возник словесный конфликт. На месте была мобилизована полиция.



В Службе доходов Минфина Грузии заявляют, что граждане не смогли пересечь границу из-за проблем, вызванных текущими ремонтными работами на таможне с турецкой стороны.



«На ТПП «Сарпи» ограничено передвижение как граждан, так легковых и грузовых автомобилей. Это не новая проблема. Она вызвана строительными работами на турецкой стороне ТПП», — сказали корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.



Вместе с тем, в Службе доходов говорят, что несколько граждан Грузии турецкие пограничники сегодня отказались пропустить из-за сигарет, которые они приобрели зоне безналоговой торговли (Duty Free).



«Турецкая сторона заявляет, что они не впустили тех граждан, которые купили сигареты. Однако официального уведомления в связи с этим мы не получали. Мы требуем официального уведомления в письменном виде о том, почему наших граждан не пропустил через границу», — сказала собеседница «Новости-Грузия».



По информации пресс-службы, к настоящему времени ТПП «Сарпи» работает в обычном режиме, а граждане беспрепятственно могут пересечь грузино-турецкую границу. В ближайшее время сотрудники пограничной службы Грузии обсудят сегодняшний инцидент со своими турецкими коллегами.















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