«ТВ Аджарии» сообщает о физическом насилии против их журналистов со стороны турецких таможенников

25.09.2017 20:14 По сообщению телевидения Аджарии, на таможенно-пропускном пункте Сарпи их съемочной группе, журналистке Дженни Кванталиани и оператору Андро Качибая нанесли физическое и словестное оскорбление.



Сегодня в течение всего дня у граждан возникли проблемы в связи с пересечением турецкой границы, из-за чего съемочная группа телевидения Аджарии находилась в Сарпи для съемки сложившейся ситуации. По сообщению телевидения, для выяснения деталей они старались перейти на турецкую сторону.



По словам Дженни Кванталиани, когда они находились в нейтральной зоне, грузинские таможенники попросили прекратить съемку, и они повиновались их требованию, но турецкие таможенники все же попытались отобрать у оператора камеру.



"Когда они увидели, что мы находились с камерой и микрофоном в нейтральной зоне, турецкие таможенники попытались отобрать у оператора камеру, на это я остро отреагировала. Мне удалось включиться по мобильному на Facebook Live, после чего таможенники отобрали у меня удостоверение личности, начали быть, физически коснулись и моего оператора"- говорит Дженни Кванталиани.



По словам журналистки, она почти полчаса ждала возвращения удостоверения личности.



"Граждане Грузии подняли крик, что мы журналисты, и чтобы мне вернули документ. Начался шум, после этого таможенники дали мне паспорт"- говорит Кванталиани.

















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