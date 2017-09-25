|
«ТВ Аджарии» сообщает о физическом насилии против их журналистов со стороны турецких таможенников
25.09.2017 20:14
По сообщению телевидения Аджарии, на таможенно-пропускном пункте Сарпи их съемочной группе, журналистке Дженни Кванталиани и оператору Андро Качибая нанесли физическое и словестное оскорбление.
Сегодня в течение всего дня у граждан возникли проблемы в связи с пересечением турецкой границы, из-за чего съемочная группа телевидения Аджарии находилась в Сарпи для съемки сложившейся ситуации. По сообщению телевидения, для выяснения деталей они старались перейти на турецкую сторону.
По словам Дженни Кванталиани, когда они находились в нейтральной зоне, грузинские таможенники попросили прекратить съемку, и они повиновались их требованию, но турецкие таможенники все же попытались отобрать у оператора камеру.
"Когда они увидели, что мы находились с камерой и микрофоном в нейтральной зоне, турецкие таможенники попытались отобрать у оператора камеру, на это я остро отреагировала. Мне удалось включиться по мобильному на Facebook Live, после чего таможенники отобрали у меня удостоверение личности, начали быть, физически коснулись и моего оператора"- говорит Дженни Кванталиани.
По словам журналистки, она почти полчаса ждала возвращения удостоверения личности.
"Граждане Грузии подняли крик, что мы журналисты, и чтобы мне вернули документ. Начался шум, после этого таможенники дали мне паспорт"- говорит Кванталиани.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна