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Студенты Госуниверситета Илии требуют восстановления уволенных преподавателей
25.09.2017 21:24
Студенты Государственного университета Илии (Илиауни) проводят акцию протеста с требованием об отставке декана Бизнес школы вуза Нино Патарая. Поводом для студенческого протеста послужили увольнения порядка 25 лекторов Илиауни. Как пояснили в вузе, под сокращение попали сотрудники, которые параллельно преподавали в других столичных вузах.
Учащиеся Илиауни назвали действия администрации несправедливыми и безосновательными. Теперь молодые люди настаивают на восстановлении лекторов. Ректор университета Илии Гига Зедания заявил, что продолжить работать в их вузе смогут только преподаватели, которые успешно пройдут специальный конкурс. При этом, по словам Зедания, администрация исключает возможность совмещения преподавания в Илиауни с работой в других вузах.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», против решения администрации вуза выступают и уволенные лектора, которые настаивают на вмешательстве Министерства образования и науки. Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава сделал комментарий по данному вопросу, однако заявил, что все происходящее является внутренней проблемой Илиауни.
Государственный университет Илии был основан в 2006 году в результате слияния шести различных академических институтов. В настоящее время Илиауни является одним из ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений Грузии.
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