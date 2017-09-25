Студенты Госуниверситета Илии требуют восстановления уволенных преподавателей

25.09.2017 21:24 Студенты Государственного университета Илии (Илиауни) проводят акцию протеста с требованием об отставке декана Бизнес школы вуза Нино Патарая. Поводом для студенческого протеста послужили увольнения порядка 25 лекторов Илиауни. Как пояснили в вузе, под сокращение попали сотрудники, которые параллельно преподавали в других столичных вузах.



Учащиеся Илиауни назвали действия администрации несправедливыми и безосновательными. Теперь молодые люди настаивают на восстановлении лекторов. Ректор университета Илии Гига Зедания заявил, что продолжить работать в их вузе смогут только преподаватели, которые успешно пройдут специальный конкурс. При этом, по словам Зедания, администрация исключает возможность совмещения преподавания в Илиауни с работой в других вузах.



Как сообщает агентство «Новости-Грузия», против решения администрации вуза выступают и уволенные лектора, которые настаивают на вмешательстве Министерства образования и науки. Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава сделал комментарий по данному вопросу, однако заявил, что все происходящее является внутренней проблемой Илиауни.



Государственный университет Илии был основан в 2006 году в результате слияния шести различных академических институтов. В настоящее время Илиауни является одним из ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

