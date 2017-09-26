Православная Церковь сегодня отмечает день поминовения святой Великомученицы царицы Кахетии Кетеван

26.09.2017 11:37 Православная Церковь сегодня отмечает день поминовения святой Великомученицы царицы Кахетии Кетеван. В связи с этим в храмах пройдут богослужения.



В связи с праздником, святые мощи царицы Кетеван вчера были перевезены из кафедрального собора Троицы в Тбилиси в храм Алаверди в Кахетии. Там они будут находиться до 1 октября. Затем же святые мощи доставят в другие епархии. Святые мощи царицы Кетеван на 6 месяцев были привезены в Грузию из Индии 23 сентября.



Святая царица Кетеван была дочерью Ашотана Мухран-Батони, видного представителя младшей ветви царской фамилии Багратиони. Кетеван стала женой наследника Кахетинского престола – царевича Давида.



Через несколько лет после женитьбы Давида царь Александр отказался от престола в пользу сына и принял постриг в Алаверди, но через четыре месяца, в 1602 году, молодой царь неожиданно скончался, оставив вдову с двумя детьми – сыном Теймуразом и дочерью Еленой. Александр был вынужден вновь вступить на трон.



Как только шах Ирана Абасс I узнал о кончине Давида и возвращении Александра на трон, приказал Константину-Мирзе, младшему сыну Александра, с малых лет воспитывающемуся при дворе шаха Абасса и принявшему ислам, отправиться в Кахетию, убить отца своего и среднего брата Георгия и самому занять трон Кахетии. Константин-Мирза выполнил приказ. Он не удовлетворился содеянным и предложил Кетеван выйти за него замуж. Возмущенное этой несказанной безнравственностью население Кахетии восстало, и отцеубийца, осквернитель веры и трона, был убит. Однако, Кетеван похоронив нечестивого Константине-Мирза с должными его происхождению почестями, отослала щедрые дары шаху Абассу и попросила утверждения на трон Кахети законного наследника – ее сына Теймураза.



В 1614 году шах Абасс потребовал от Теймураза заложником его сына. Теймураз был вынужден отправить младшего сына Александра и свою мать Кетеван в Иран. Шах Абасс, оставив их при себе, потребовал и старшего сына Левана, а затем вызвал и самого Теймураза.



Шах Абасс отправил заложников – святую Кетеван и ее внуков вглубь Ирана – в Шираз, а сам напал на Кахетию. Он с огнём и мечом прошелся по всей стране. Был разграблен царский дворец, осквернены и разрушены церкви и монастыри, опустошены деревни и выселены жители. По приказу шаха более трехсот тысяч грузин были высланы в Иран.



Десять лет томилась в плену царица Кетеван. Вскоре святой царице передали желание шаха – жениться на ней. К тому же обязательным условием ей ставилось отречение от христианства и принятие ислама. Шах Абасс приказал в случае отречения Кетеван от христианской веры уважать и почитать как царицу, а в случае отказа подвергнуть публичным пыткам. Царица твердо отказалась от предложения шаха.



26 сентября 1624 года царицу предали неописуемым истязаниям. Затем палачи бездушно бросили истерзанное тело царицы на съедение животным, дабы осквернить ее святость. Но Господь сотворил чудо: святые останки озарились лучезарным светом. Свидетели зверских пыток – миссионеры-французы с почестями похоронили ее в католическом монастыре в Индии. В последствии монастырь был разрушен землетрясением, и могила святой царицы до последнего времени считалась утерянной. В настоящее время в Грузии хранятся лишь часть останков и камень с могилы святой царицы.















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