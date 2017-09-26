В Грузии отметят «Дни наследия Европы»

26.09.2017 14:13 «Дни наследия Европы» пройдут в Грузии с 30 сентября по 1 октября – в масштабе всей страны состоятся выставки, семинары и другие культурно-познавательные мероприятия.



«Дни наследия Европы» проходят в Грузии уже четыре года подряд при поддержке министерства культуры и охраны памятников страны. Тематика мероприятия ежегодно меняется. В этом году «Дни» будут сосредоточены на защите окружающей среды и пройдут под лозунгом «Наследие и природа: ландшафт возможностей».



Гостей праздника в Тбилиси ждет познавательный тур в дендрологический сад Дворца искусств. О природе Имеретии и европейском наследии этого края будут рассказывать в Кутаисском государственном историческом музее имени Нико Бердзенишвили.



В доме-музее грузинских поэтов Тициана и Галактиона Табидзе в селе Чквиши Ванского района (Имеретия) пройдет конференция о силах природы. Мероприятие под названием «Мы рисуем Запад» запланировано в историко-архитектурном музее — Дворце Дадиани в Зугдиди.



На пешеходный тур и тематическую дискуссию приглашают в монастырский комплекс Вардзия (Самцхе-Джавахети), на образовательный тур — в заповедник Вашловани, Медвежье ущелье Пантишара (Кахети).



В рамках «Дней» на территории церкви Святого Георгия в селе Дамала в Аспиндзском муниципалитете (Самцхе-Джавахети) пройдет акция по уборке. Кроме того, организаторы мероприятия запланировали уборку территории в Харагаульском лесопарке в Боржоми (Самцхе-Джавахети).



Публичная лекция об экологии, изменении климата и европейском законодательстве природоохранной сферы пройдет в Кварельском государственном музее имени Чавчавадзе (Кахетия), а в живописное ущелье реки Дзама в Карельском районе региона Шида-Картли предлагают отправиться в экотур или на экскурсию.



С подробной программой мероприятий в рамках «Дней наследия Европы» в Грузии и с контактами курирующих их лиц можно ознакомиться здесь.



«Дни наследия Европы» учредили в 1985 году по совместной инициативе Европейской комиссии и Совета Европы, а с 1999 года их проводят в 50 странах, подписавших Европейскую культурную конвенцию.



Проект посвящен местным обычаям и традициям, архитектуре и искусству, способствуя лучшему их пониманию гражданами Европы.

















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