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Детские сады Тбилиси обяжут устанавливать решетки на окнах


26.09.2017   18:24
Рассматривается вопрос обязательного установления на на окнах в детских садах защитных конструкций. Об этом в интервью Общественному телевидению Грузии сообщил директор Агентства по управлению детскими садами Тбилиси Темур Тординава.

Тема безопасности в детских садах стала актуальной после того, как накануне на окраине Тбилиси, в поселке Земо Поничала в детском саду №206 трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. В настоящее время ребенок находится в клинике с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.

После этого случая, на сайте Manifest.ge появилась петиция, авторы которой собирают подписи под требованием установить решетки на окнах и балконах детских садов. За сутки петицию подписали около 1000 человек.

Тординава отметил, что устанавливать решетки на окнах детских садов запрещено из-за правил пожарной безопасности.

В частности, согласно постановлению №370 правительства Грузии «Об утверждении Технического регламента о правилах и условиях пожарной безопасности».

Вместе с тем правила запрещают установку именно глухих, не открывающихся решеток. В агентстве заявляют, что рассматривают несколько вариантов установки защитных конструкций, но не уточняют каких именно. О решении, которое будет обязательным для всех действующих дошкольных воспитательных учреждений, будет объявлено в ближайшее время.

«Мы должны принять такое решение, которое не нарушит стандарты пожарной безопасности, а также освещения комнат, и при этом усилить безопасность детей», — подчеркнул Тординава.

"Новости-Грузия"





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