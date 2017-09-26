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Молодежь из числа нацменьшинств прошла практику в госструктурах Грузии
26.09.2017 18:48
В Грузии завершился первый этап программы по практике в госструктурах представляющей национальные меньшинства молодежи.
Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили положительно оценила итоги первого этапа программы.
По ее словам, в программе приняли участие 65 азербайджанцев и армян.
«Программа будет реализовываться и в следующих годах. Эта практика сыграет большую роль в будущей карьере молодых людей», - сказала она.
На мероприятии выступили прошедшие практику молодые люди и поделились своими впечатлениями. В конце прошедшим практику молодым людям был выдан сертификат.
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