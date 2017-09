Эмир Кустурица собрался в Грузию - применят ли к нему закон об оккупированных территориях?

27.09.2017 10:41 Культовый югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, приедет в Грузию 8 декабря 2017 года. Он приедет в составе фолк-рок группы The No Smoking Orchestra. Концерт состоится на сцене Тбилисского Дворца спорта.



Группа была создана в 1978 году "Доктором" Неле Карайличем и Сейо Сексоном, сначала под названием Pseudobluz bend. В 1984 году выходит их первый альбом Das ist Walter, и группа быстро становится популярной на территории Югославии. В 1986 году к группе в качестве бас-гитариста присоединился Эмир Кустурица.



Группа The No Smoking Orchestra круглый год гастролирует по всему миру. Перед выступлением в Грузии они с концертами ждут в России, Казахстане, Франции, Бельгии и Чили.



Этот визит уже наделал шума в Грузии. Дело в том, что Эмир Кустурица в 2009 году нарушил закон Грузии "Об оккупированных территориях", посетив оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии якобы с целью снять фильм о "грузинской агрессии". С подачи российских организаторов этого визита он также сделал несколько политических заявлений против Грузии. А в июле текущего года он побывал еще и в аннексированном Россией Крыму.



"Грузия начала бомбардировки под прикрытием Олимпиады. Мир следил за играми, и долго никто даже не знал о том, что происходит здесь. Но я хочу сказать - вы должны быть оптимистами. С таким культурным потенциалом, вы будете процветать и станете жить еще лучше, чем раньше, до войны", - заявил тогда Кустурица в Цхинвали.



В последнее время грузинские власти совершенно игнорируют закон "Об оккупированных территориях", который, несмотря не неоднократную попытку, смягчить им так и не удалось. Именно из-за игнорирования этого закона в Грузию смогли въехать такие ярые сепаратисты, как бывший мэр Москвы Юрий Лужков (который вылил на головы грузин тонны грязи уже находясь в Грузии) и другие представители российской власти, которые совершенно не скрывают желание раздробить Грузию и признают независимость оккупированных Москвой грузинских территорий. С таким же успехов в прошлом году в Грузии побывала итальянская музыкальная группа "Рикки и Повери", которая даже получила награды от сепаратистского режима Цхинвали в ходе их визита на эту оккупированную территорию.



Грузинские власти пытаются оправдать свое бездействие и полное игнорирование действующего законодательства тем, что якобы у совершенных вышеперечисленными гражданами преступления вышел срок давности, который власти Грузии определили в 6 лет. Допустим это так, но осталось ли чувство самолюбия, чести и достоинства у действующей власти "Грузинской мечты" или у той части народа, которая готова платить за концерты тем, кто ни во что не ставит грузинское законодательству и государственность Грузии?















