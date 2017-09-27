|
Грузинская студентка отказалась от учебы в Италии в знак протеста против нарушения территориальной целостности Грузии
27.09.2017 11:13
Кристина Аракелова, грузинская студентка, завоевавшая стипендию организации "Рондине", и получившая гарантию двухгодичного учебного курса в Италии, отказалась от учебы по приезду в Италию, и в знак протеста покинула кампус "Рондине".
Протест Кристины Аракеловой вызван тем, что в рамках того же формата на неофициальных и некоторых официальных встречах студентку, приехавшую в Италию из оккупированной Абхазии, представляли как гражданку независимой страны, а перед кампусом среди флагов стран-участников проекта, где развевается флаг Грузии, выставлен и флаг непризнанной Абхазии:
"Я, Кристина Аракелова, отказываюсь от двухгодичного обучения в Италии, поскольку в рамках учебной программы стала свидетелем факта грубого посягательства на территориальную целостность Грузии! Это - мой протест! Абхазия - это Грузия"- пишет Кристина Аракелова на своей странице facebook, и публикует видеообращение.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна