Грузинская студентка отказалась от учебы в Италии в знак протеста против нарушения территориальной целостности Грузии

27.09.2017 11:13 Кристина Аракелова, грузинская студентка, завоевавшая стипендию организации "Рондине", и получившая гарантию двухгодичного учебного курса в Италии, отказалась от учебы по приезду в Италию, и в знак протеста покинула кампус "Рондине".



Протест Кристины Аракеловой вызван тем, что в рамках того же формата на неофициальных и некоторых официальных встречах студентку, приехавшую в Италию из оккупированной Абхазии, представляли как гражданку независимой страны, а перед кампусом среди флагов стран-участников проекта, где развевается флаг Грузии, выставлен и флаг непризнанной Абхазии:



"Я, Кристина Аракелова, отказываюсь от двухгодичного обучения в Италии, поскольку в рамках учебной программы стала свидетелем факта грубого посягательства на территориальную целостность Грузии! Это - мой протест! Абхазия - это Грузия"- пишет Кристина Аракелова на своей странице facebook, и публикует видеообращение.

















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