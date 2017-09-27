Спасатели помогли польским туристам спуститься с вершины Тетнулди

27.09.2017 14:06 Польским туристам, у одного из которых появились проблемы со здоровьем, помогли спуститься с горной вершины Тетнулди в Грузии, которая расположена на высоте более 3,9 тысяч метров над уровнем моря.



Сотрудники горноспасательного подразделения региона Самегрело — Земо Сванети вылетели на помощь двум туристам на вертолете пограничной полиции МВД Грузии сразу после поступления сообщения на "112", говорится в сообщении на сайте министерства.



Ночью из-за метеорологических и климатических условий не удалось перевести туристов в безопасное место. Спасатели в течение всей ночи находились вместе с туристами и оказывали помощь тому, кто не мог передвигаться. На рассвете спасателям удалось перевезти их из Тетнулди в безопасное место. В настоящее время их жизни и здоровью не угрожает опасность.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

