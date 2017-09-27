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В азербайджаноязычной школе Грузии возникла проблема хиджаба


27.09.2017   14:09
В селе Гараджала грузинского района Телави, в котором компактно проживают азербайджанцы, директор школы не впустила в школу ученицу 7-го класса, которая носит хиджаб.

Как сообщает местное бюро АПА, отец девочки Таир Астанов обвинил руководство школы в ограничении свободы вероисповедания и призвал Министерство образования и науки Грузии выразить отношение к данному вопросу. В связи с данным вопросом Т.Астанов уже обратился в Центр ресурсов Телави. Директор школы Эльза Аширова же сказала, что запрет на ношение головных платков введен на основании школьных правил. По ее словам, учащимся запрещено приходить в школу в шапке или других головных уборах.

Отметим, в последние годы в средних школах Грузии было зарегистрировано несколько инцидентов в связи с ношением хиджаба. В связи с данными инцидентами недавно омбудсмен обратился в Министерство образования и науки Грузии и призвал обеспечить права учащихся выражать свою религиозную принадлежность.






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