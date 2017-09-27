Патриарх призвал прихожан собраться завтра в храме Троицы и обсудить объединение нации

27.09.2017 15:58 Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II еще раз обратился к прихожанам, собраться завтра в 10:00 в храме Троицы и обсудить объединение нации.



В кафедральном соборе Пресвятой Троицы прошла праздничная служба в связи с праздником Воздвижения Креста Господня. Патриарх поздравил прихожан с праздником и обратился с проповедью.



Патриарх напомнил, что завтра четверг, и в 10:00 следует собраться в храме Троицы. О собрании в храме Троицы по четвергам патриарх проповедовал 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.



«Сегодня мы поминаем павших на войне в Абхазии... Я ранее сказал вам, что по четвергам у нас будут встречи, завтра в 10:00 мы соберемся здесь, в храме Троицы. Это будет первая встреча и размышление о том, что мы должны сделать для того, чтобы достичь целостности, заслужить целостность. Господь милостив и даст нам целостность. Завтра будет встреча в храме Троицы, но в будущем, поскольку это рабочий день, наверное, встречи у нас будут по субботам. Мы должны познать себя и узнать друг друга, мы должны поддерживать друг друга. Почему-то разум человека устроен так, что мы видим друг в друге плохое и в меньшей степени – хорошее. Мы должны увидеть добро, должны увидеть любовь, радость. Радость – это результат любви... Завтрашний день – день целостности, объединения Грузии, грузинского народа, начало объединения», - сказал патриарх.















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