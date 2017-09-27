На три концерта Check in Georgia 2016 туристические компании приобрели только 1071 билетов

27.09.2017 19:52 В рамках Check in Georgia 2016 корпоративные юридические лица купили больше билетов, чем туристические компании. "Ассоциация молодых юристов Грузии" эксклюзивно передала новую информацию в связи с правительственным проектом, целью которого является привлечение иностранных туристов.



Согласно информации, запрошенной АМЮГ из Министерства культуры, в 2016 году на три крупных мероприятия, концерты Эроса Рамазотти, Робби Уильямса, и "Maroon 5" в целом в продаже были 77 139 билетов, из них было продано 73 420 билетов.



Из проданных билетов больше всего, 67 827, были приобретены по интернету, до 3 000 билетов были проданы в кассе, и 2 785 билетов продал заказчик, в данном случае компания "Творческая Грузия" Министерства культуры.



Согласно информации, туристические компании приобрели 1 071 билета, а корпоративные юридические лица больше - 1 714 билета. Следует отметить, что среди юридических лиц больше всего билетов было реализовано корпоративно на ООО "Динамо Арену" (425 билетов), 379 билетов приобрел "ТБС банк", 100 билетов - ООО "Даги" и т.д.

















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