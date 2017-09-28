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В Кобулети 12 школьников доставлены в больницу с признаками интоксикации
28.09.2017 16:40
12 учащихся 7-го класса 2-й публичной школы в Кобулети доставлены в местный реферальный госпиталь.
Как заявила руководитель Кобулетского ресурсцентра Мадонна Гогитидзе, дети находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.
Как отметила Мадонна Гогитидзе, часть детей пили воду, а остальные – принимали пищу.
«12 учащихся 7-го класса Кобулетской публичной школы №2 переведены в реферельную больницу. Они чувствуют себя хорошо. Утром они говорили, что чувствовали боль в животе и болела голова. По их же словам, часть из них пила воду, а другая – принимала пищу. Пока не знаю, чем вызваны эти симптомы. Дети чувствуют себя хорошо и поэтапно они будут выписываться домой», - заявляет Мадонна Гогитидзе.
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