В Тбилиси пройдет концерт знаменитой японской пианистки Кейко Мацуи

28.09.2017 17:13 Знаменитая японская пианистка и композитор Кейко Мацуи, исполняющая музыку в стиле нью-эйдж и джаз, выступит в Тбилиси 8 ноября.



В грузинской столице звезда выступит со своими лучшими хитами на сцене Тбилисского концертного зала (Филармонии).



На концерте вместе с Мацуи предстанет Национальный симфонический оркестр им. Е. Микеладзе под управлением грузинского дирижера и композитора Николоза Рачвели. В вечере также примет участие Молодежный симфонический оркестр Узбекистана под управлением Камолиддина Уринбаева.





Организаторы концерта — персональное обслуживание клиентов "Банка Грузии" Solo и компания "Алекс Промоушн". Билеты на концерт поступят в продажу с 29-30 сентября на www.tkt.ge, сначала для пользователей Solo, а с 1 октября – для всех остальных, сообщили организаторы.



Виртуозный талант Кейко Мацуи известен всему миру. Стиль Мацуи критики называют и "современным джазом", и "музыкой для интеллектуалов".



Несмотря на универсальность музыки Кейко Мацуи, ее невозможно спутать ни с какой другой. Нестандартность и эксцентричность композиций достигается благодаря многозвучности аранжировок, создающимся с помощью множества инструментов. Среди них особое место занимает сякухати – японская флейта, на которой, кстати, играет супруг Кейко.





В семнадцать лет Кейко стала лучшей студенткой Музыкального фонда Ямаха, благодаря чему ей выпал шанс записать музыкальную композицию к кинокартине. Она и стала трамплином для Мацуи к исполнению ее мечты, к славе и сольной карьере. Позже появилась собственная джазовая группа Cosmos, а 1999 год ознаменовался для юной пианистки получением звания лучшей джазовой исполнительницы на церемонии Oasis Awards. Вскоре бесспорный талант и упорство девушки вывели ее на звездную дорогу к мировому признанию.



Кроме музыкального творчества, Мацуи принимает участие в различных благотворительных акциях. В 1997 году ее мини-CD A Gift of Hope были направлены на поддержку Y-ME Национальной организации рака молочной железы. Доходы в 2001 году от мини-CD были направлены в поддержку Национальной программы доноров костного мозга.



"Спутник-Грузия"











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