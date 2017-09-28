Санадзе и Маркоишвили будут играть в серии А Италии

28.09.2017 19:38 Член баскетбольной команды Грузии Дуда Санадзе оформил годичный контракт с баскетбольным клубом Италии "Флекс Пистоя". Команда играет в серии А чемпионата Италии. Санадзе в прошлом сезоне играл в чемпионате Словении в составе баскетбольной команды "Приморск". Несколько дней назад еще один член сборной Грузии, Манучар Маркоишвили также подписал контракт с итальянским клубом "Реджина".



Чемпионат Италии по баскетболу начинается 30 сентября. Санадзе проведет первую игру 5 октября.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

