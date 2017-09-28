Мэр Тбилиси успокоил британских болельщиков

28.09.2017 20:18 Мэр Тбилиси Давид Нармания прокомментировал предупреждение для футбольных болельщиков, распространенные посольством Великобритании по поводу пребывания в столице Грузии.



Отборочный матч чемпионата Мира-2018 между сборными Грузии и Уэльса состоится 6 октября в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена». Начало встречи в 20:00.



На днях посольство Великобритании опубликовало предупреждение для британских болельщиков, которые собираются на матч, которое вызвало резонанс в социальных сетях Грузии.



В частности, посольство указывает на отсутствие в Тбилиси общественных туалетов, «сумасшедших» водителях и угрозах грабежей и насилия. Вместе с тем британские дипломаты призвали болельщиков соблюдать местные законы и «не мочиться на улицах».



В ответ на это мэр Тбилиси пообещал, что «меры безопасности во время футбольного матча будут ужесточены».



«Я не вижу существенных угроз. Отдельным вопросам, которые выделило посольство Великобритании, надо уделить внимание. Биотуалеты будут, меры безопасности в этом случае будут ужесточены. Так что все будет учтено и это мероприятия пройдет на высоте», — сказал Нармания в беседе с журналистами.



Вызвавшая ажиотаж памятка туристам, опубликованная на официальном сайте правительства Великобритании, также содержит в себе общую информацию о том, какие документы болельщику необходимо иметь при себе, как добраться до центра города из тбилисского аэропорта и до Тбилиси из аэропорта Кутаиси, каким транспортом лучше воспользоваться, чтобы попасть на «Динамо Арена» и т.д.



Помимо этого, в документе перечисляются те предметы, которые запрещено проносить на стадион. Это пиротехнические приспособления, файеры, оружие, ножи, мегафоны, алкоголь, жестяные банки, стекло, пластиковые бутылки или контейнеры. Отмечается, что при обнаружении все вышеперечисленные предметы будут конфискованы охраной стадиона. Кроме того, на трибуны нельзя проносить зонтики и шлемы.



Полный список предупреждений британского посольства, касающихся личной безопасности, выглядит следующим образом:



Уровень преступности в Тбилиси достаточно низкий. Однако, время отвремени, случаются грабежи с насилием. Особенно в темное время суток около баров и ресторанов, а также около слабоосвещенных входов в квартиры. Также сообщалось о нескольких случаях сексуального домогательства со стороны таксистов после наступления темноты.

Примите разумные меры предосторожности: будьте бдительны, неносите ссобой крупную сумму денег, постарайтесь не ходить в одиночку ночью.



Следите засвоими личными вещами, вособенности за паспортом и наличными. Сделайте фотокопию вашего паспорта и носите ее отдельно от паспорта.



Проявите максимальную бдительность припереходе проезжей части – красный цвет светофора ипешеходные переходы не являются гарантией для остановки автомобиля. Постарайтесь использовать подземные переходы.



При использовании такси убедитесь, что внем имеются рабочие ремни безопасности. Многие автомобили плохо оснащены, иманера вождения очень неустойчивая.



Очень распространены несчастные случаи, главным образом, из-за плохого илиопасного вождения инепоследовательного осуществления правил дорожного движения.



Если вы находитесь втранспортном средстве, которое двигается спревышением скорости, вы должны попросить водителя сбросить скорость.



Уважайте местные традиции, таможню, законы ирелигию. Помните освоих действиях и том, как они могут быть восприняты людьми другой культуры и веры.



В Тбилиси нет общественных туалетов. Для того, чтобы справить нужду, вам нужно зайти в кафе или бар, купить что-нибудь и воспользоваться их туалетом. Не мочитесь на улице – это преступление.



Новости-Грузия











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