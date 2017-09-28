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Службе юридической помощи Грузии 10 лет


28.09.2017   21:11
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе выступил на открытии двухдневной региональной конференции «Важность и вызовы независимой юридической помощи», которая проходит в Тбилиси.

«Я очень рад, что Грузия принимает региональную конференцию очень высокого уровня по вопросам юридической помощи. Самый главный приоритет правового государства это – защита прав человека. Я горжусь, что за последние годы Грузия добилась значительного прогресса. За последние годы значительно вырос стандарт защиты прав человека, в чем важнейшую роль играет юридическая служба», — говорит Кобахидзе.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Службу юридической помощи Грузии с прогрессом в вопросе защиты прав человека в стране.

Служба юридической помощи Грузии существует уже 10 лет, и за этот период ей пришлось пройти довольно сложный период. При этом эффективность службы выросла после того, как в стране повысилось качество судебной независимости, суд освободился от «диктатуры министерства юстиции и прокуратуры», отметил глава парламента.

Кобахидзе поблагодарил каждого сотрудника службы, все 240 человек, за добросовестное выполнение работы. По его словам, за годы работы служба оказала помощь тысячам людей.

Служба юридической помощи Грузии создана министерством по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Грузии.

Служба оказывает бесплатную юридическую помощь всем гражданам страны.






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