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На Кубке мира по шахматам в Тбилиси перепутали гимны России и Армении (+видео)


29.09.2017   10:41
Организаторы Кубка мира по шахматам в Тбилиси перепутали гимны России и Армении во время церемонии награждения армянского гроссмейстера Левона Ароняна.

Аронян на тай-брейке в финале победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую — черными. До этого четыре основные партии финального матча соперники сыграли вничью.

Во время церемонии награждения Ароняна внезапно зазвучал гимн России, что вызвало недоумение армянского шахматиста.

Организаторы, поняв ошибку, спустя несколько секунд извинились за произошедшее и включили гимн Армении.

Аронян стал победителем турнира во второй раз в своей шахматной карьере, спустя 12 лет после первой победы в 2005 году.

Турнир за кубок мира проводится по нокаут-системе. Каждый матч на турнире состоит из двух партий. В финале проводится четыре партии.








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