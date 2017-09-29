В Португалии отреставрировали панно с изображением грузинской царицы Кетеван

29.09.2017 10:47 В столице Португалии, городе Лиссабоне, в главной комнате монастыря Граса завершилась реставрация панно XVIII века с изображением мученичества грузинской царицы Кетеван — царицы Кахетии из рода Багратиони, казненной персидским шахом Абассом в 17 веке и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых.



Проект был осуществлен по инициативе министерства культуры и охраны памятников Грузии, министерства иностранных дел и Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.

Полная стоимость реставрации панно составила 16 тысяч евро.



Панно длиной в 12 метров и высотой в 3 метра выполнено в традиционном для португальского искусства стиле – на цветных изразцах «азулежу», синей краской на керамической плитке. На панно изображено мученичество Кетеван в Иране и передача частей тела святой августинскими монахами ее сыну — кахетинскому царю Теймуразу.



По информации Агентства, вопрос реставрации панно был поставлен в текущем году, во время переговоров между грузино-португальскими сторонами, и был продиктован необходимостью срочной реставрации. Отмечались разрушения частей и керамических деталей панно, а также повышение риска разрушения всего образца. В тяжелом состоянии была и несущая стена панно, в частности, были повреждены глаза и лица персонажей произведения.



«По рекомендации паствы Граса и посольства Грузии, для восстановления панно и методологии надлежащей консервации Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии выбрало португальскую компанию «Тексейра Дуарте» (Teixeira Duarte). По заверению португальской стороны, указанная компания является одна из самых опытных в вопросах реставрации азулежу», — говорится в сообщении Агентства.



В частности, процесс реставрационных работ предусматривал изготовлений 36 копий керамических плиток и их роспись, а также комплексную реставрацию оригинального панно – изъятие древних плиток, их консервация и вставка восстановленных частей в обновленное панно. В ходе реставрации также осуществилась консолидация панно мелом, ее поэтапная химическая очистка и обработка противогрибковым составом.



Панно с изображением мученичества грузинской царицы Кетеван является важнейшим произведением монументального искусства как для Грузии, так и для Португалии. Произведение подтверждает тот факт, что португальские миссионеры посещали Восток и были свидетелями создания раннего христианского общества. В дело изучения панно в разное время большой вклад вносили грузинские ученые.



В настоящее время мощи царицы Кетеван доставлены из Индии в Грузию и будут находится здесь шесть месяцев.

Мощи святой уже были выставлены в тбилисском соборе Святой Троицы – Самеба, а в настоящее время находятся в соборе Алаверди в Кахетии.



Кетеван Великомученица погибла 13 сентября 1624 года. Происходившая из царского рода Багратиони она стала править Кахетинским царством после смерти мужа — царевича Давида, и посвятила себя строительству церквей, монастырей и больниц. Брат Давида, Константин I, прозванный Окаянным, перешёл в ислам и в 1605 году по приказу персидского шаха Аббаса I убил своего отца Александра II и брата Георгия. Тела их были по его распоряжению привязаны к верблюдам и привезены Кетеван. Та оплакала утрату и захоронила погибших в соборе Алаверди. Затем Константин приказал Кетеван выйти за него замуж, в случае отказа угрожая ей смертью. В ответ царица собрала верных кахетинцев и разгромила узурпатора и поддерживавших его персов. Константин погиб в сражении вместе со множеством своих людей.



Однако после этого восстания шах Аббас I взял в заложники сына Кетеван, Теймураза, и несколько лет держал его при своём дворе. Теймураз не изменил веру и был в конце концов отпущен. Через какое-то время шах стал угрожать тем, что обратит Грузию в руины. Желая предотвратить войну, царица Кетеван решила сама отправиться к шаху с богатыми дарами и даже предложить себя в заложницы. В Исфахане её вместе с внуками — Александром и Леваном — бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать её царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать её твёрдость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскалёнными щипцами, Кетеван сожгли.



Останки мученицы были следующей ночью похищены португальскими миссионерами-августинцами, которые скрывали их в течение трёх лет и в 1627 году, наконец, доставили в индийский город Гоа, где захоронили в часовне католического монастыря Святого Августина.



Фрагменты мощей были также переданы португальскими миссионерами сыну Кетеван, царю Теймуразу I, который заложил их под алтарь в соборе Алаверди, где они хранились до 1723 года, а затем были утеряны. Грузинская Православная Церковь канонизировала царицу Кетеван, причислив её к лику великомучеников; её литургическая память совершается 13 сентября.



Кроме России и Грузии, а также монастыря Свтого Августина в Гоа, мощи царицы Кетеван также были отправлены в Ватикан и в Бельгию.



Монастырь августинцев в Гоа был уничтожен в начале 19-го века. После этого в Индии были организованы несколько научных экспедиций для поисков останков царицы Кетеван.



В итоге в 2013 году при проведении раскопок в монастыре в Гоа был обнаружен лежавший в нише монастырской часовни саркофаг, который после обрушения здания упал и разбился, мощи были найдены рядом с ним.



"Новости-Грузия"











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