В Тбилиси сегодня пройдет благотворительный футбольный матч «Мировые звезды для Грузии»

29.09.2017 11:02 Сегодня в 21:00 на стадионе «Динамо-арена» при поддержке «Банка Ви-Ти-Би» состоится благотворительный матч «Мировые звезды для Грузии». Встречу проведут хозяева GFF-11 и «Мировые 11».



Как сообщают в «VTB Банке», сумма, полученная от матча, будет использована для помощи в восстановлении сгоревшей территории Боржомского леса.



«В связи с этим матчем Тбилиси посетят звезды мирового футбола. Среди них: Франческо Тотти, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Звонимир Бобан, Сержиньо, Паоло Мальдини, Лука Тони, Эрнан Креспо, Венсан Кандела, Марек Янкуловский, Алессандро Костакурта, Деметрио Альбертини, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Отто, Марко Дельвеккио, Себастьян Фрей, Анджело ди Ливио, Кристиан Аббьяти, Себастьяно Росси, Джузеппе Фавалли, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Ибрагим Ба, Пьетро Верховод и др.



Приобрести билеты можно в онлайн-режиме на сайте TKT.GE, их стоимость составляет 5, 10, 15 и 25 лари», - отмечается в заявлении банка.















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