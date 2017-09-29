Члены семей задержанных в Ливии моряков обвиняют власть в неэффективном реагировании

29.09.2017 15:40 Грузинские моряки, задержанные в Ливии, связались с "Курьером". Три грузинских моряка остаются в предварительном заключении в тюрьме Ливии.



По информации моряков, у них нет адвоката и переводчика. А также говорят, что им приходится быть в невыносимых условиях. По их словам им дают мало еды, они жалуются на то, что нет воды.



Грузинские моряки говорят, что со стороны власти Грузии или консульства Египта, которое покрывает Ливию, никто с ними на контакт не выходил. Корабль, который задержали в водах Ливии 30 августа, ходил под флагом Танзании, и плыл из Турции в направлении Ливии. Сначала их задержали по обвинению в незаконной перевозке нефти, но, по заявлению грузинских моряков, на последнем судебном заседании это обвинения с них сняли, и ставили только незаконное пересечение границы.



В министерстве иностранных дел не подтверждают информацию о том, что у моряков осталось только одно обвинение, и заявляют, что в дело подключилось посольство Египта.



Семьи задержанных обвиняют власти в неэффективном реагировании.



Кроме трех грузинских моряков в тюрьме Ливии остаются еще 7 членов задержанного на корабле экипажа, 5 граждан Турции и 2 гражданина Индии.

















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