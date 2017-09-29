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Ферейданским грузинам отказали в гражданстве Грузии
29.09.2017 15:52
Ферейданским грузинам не дали гражданства Грузии. Около двадцати граждан Ирана, приехавшие на историческую родину, несколько месяцев безрезультатно ждали получения грузинского паспорта в упрощенном порядке.
Ферейданские грузины не знают, почему им отказали в гражданстве. По их заявлению, они прошли специальное собеседование, но все-таки не получили гражданство.
По заявлению руководителя Агентства развития государственных сервисов Сосо Гиоргадзе, комиссия не сочла целесообразным присвоение гражданства в виде исключения почти 20 гражданам Ирана.
Ферейданские грузины просят президента Георгия Маргвелашвили о помощи. В разговоре о проблеме присвоения гражданства администрация президента говорит об изъянах специальной комиссии.
По информации Агентства развития государственных сервисов, в 2017 году гражданство Грузии получили 79 ферейданских грузин.
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