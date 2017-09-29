Ферейданским грузинам отказали в гражданстве Грузии

29.09.2017 15:52 Ферейданским грузинам не дали гражданства Грузии. Около двадцати граждан Ирана, приехавшие на историческую родину, несколько месяцев безрезультатно ждали получения грузинского паспорта в упрощенном порядке.



Ферейданские грузины не знают, почему им отказали в гражданстве. По их заявлению, они прошли специальное собеседование, но все-таки не получили гражданство.



По заявлению руководителя Агентства развития государственных сервисов Сосо Гиоргадзе, комиссия не сочла целесообразным присвоение гражданства в виде исключения почти 20 гражданам Ирана.



Ферейданские грузины просят президента Георгия Маргвелашвили о помощи. В разговоре о проблеме присвоения гражданства администрация президента говорит об изъянах специальной комиссии.



По информации Агентства развития государственных сервисов, в 2017 году гражданство Грузии получили 79 ферейданских грузин.

















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