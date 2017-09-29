Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Концерт Кустурицы «отложен» до разбирательства с его визитом в оккупированный регион Грузии


29.09.2017   16:37
Концерт известного в мире режиссера Эмира Кустурицы, который также известен выступлением на сцене, "отложен". Об этом сообщает организатор концерта Лела Асланикашвили сегодня на пресс-конференции. По ее словам, она не знала, что приезд Кустурицы противоречит законодательству Грузии.

"После того, как организованный нашей компанией концерт Горана Бреговича на "Блэк Си Арене" прошел с аншлагом, логически появилась идея привезти гениального режиссера и музыканта Эмира Кустурицу со своей музыкальной группой, гастрольной группой с самым высоким спросом в последние годы. Для осуществления идеи появилась еще одна скандальная причина, когда Кустурица в интервью сказал, что в его крови вместе с сербской оказалась и иберийская кровь, что подтвердил анализ ДНК. К сожалению, до последних дней нам не было известно о его визите в Цхинвальский регионе в 2009 году. Бесспорно, что исходя из законодательства нашей страны, его приезд в Грузию требует уточнения определенные юридических вопросов. Соответственно, "Арт Медиа Группа" начинает консультации по данному вопросу и снимает концерт с продаж до разбирательства в ситуации", - заявила Асланикашвили.

Концерт Кустурицы во Дворце спорта в Тбилиси был запланирован на 8 декабря. Билеты все еще продаются онлайн.

После того, как стало известно о проведении концерта Кустурицы, грузинская общественность стала выражать недовольство в социальных сетях в связи с его визитом в оккупированный регион Грузии - Цхинвальский регион, в 2009 году, что является нарушением закона "Об оккупированных территориях Грузии".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Scyscanner включил Грузию в рейтинг лучших винных маршрутов
В стране за последний год ничего не изменилось - Гиорхелидзе
Представители восьми стран приехали на агровыставку в Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Тбилиси пройдет творческий вечер абхазского поэта Ники Бадзагуа
Звиад Сичинава: Абхазы готовы к отношениям, но с нашей стороны не видно шагов
В Абхазии заявили о намерении признать независимость Каталонии
Цихелашвили: 27 сентября тяжелейший день, связанный с большой болью и потерей
В Зугдиди прошел вечер поэзии абхазского поэта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения экстрадирует в Иран 8 осужденных
осударственный долг Армении в 2018 году может превысить $7 млрд
МИД: Азербайджан признает и полностью поддерживает территориальную целостность Ирака
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна