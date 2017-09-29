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Концерт Кустурицы «отложен» до разбирательства с его визитом в оккупированный регион Грузии
29.09.2017 16:37
Концерт известного в мире режиссера Эмира Кустурицы, который также известен выступлением на сцене, "отложен". Об этом сообщает организатор концерта Лела Асланикашвили сегодня на пресс-конференции. По ее словам, она не знала, что приезд Кустурицы противоречит законодательству Грузии.
"После того, как организованный нашей компанией концерт Горана Бреговича на "Блэк Си Арене" прошел с аншлагом, логически появилась идея привезти гениального режиссера и музыканта Эмира Кустурицу со своей музыкальной группой, гастрольной группой с самым высоким спросом в последние годы. Для осуществления идеи появилась еще одна скандальная причина, когда Кустурица в интервью сказал, что в его крови вместе с сербской оказалась и иберийская кровь, что подтвердил анализ ДНК. К сожалению, до последних дней нам не было известно о его визите в Цхинвальский регионе в 2009 году. Бесспорно, что исходя из законодательства нашей страны, его приезд в Грузию требует уточнения определенные юридических вопросов. Соответственно, "Арт Медиа Группа" начинает консультации по данному вопросу и снимает концерт с продаж до разбирательства в ситуации", - заявила Асланикашвили.
Концерт Кустурицы во Дворце спорта в Тбилиси был запланирован на 8 декабря. Билеты все еще продаются онлайн.
После того, как стало известно о проведении концерта Кустурицы, грузинская общественность стала выражать недовольство в социальных сетях в связи с его визитом в оккупированный регион Грузии - Цхинвальский регион, в 2009 году, что является нарушением закона "Об оккупированных территориях Грузии".
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